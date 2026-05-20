Английские вина получили рекордное число наград на международном конкурсе
Английские вина завоевали рекордное количество золотых медалей из расчета подданных заявок на ежегодном международном конкурсе вин International Wine Challenge (IWC), сообщает The Guardian. Страна получила 25 медалей против 10 в прошлом году.
Эксперты связывают рост популярности английских вин со старением лоз у многих ведущих производителей, что способствует улучшению качества продукции, а также с расширением линеек резервных вин. За счет изменения климата, большего числа солнечных дней и более теплой погоды виноград, особенно на юге Англии, теперь вызревает лучше.
В общем зачете стран Англия заняла девятое место. В первую пятерку вошли Франция, Испания, Португалия, Италия и Австралия.
Всего в конкурсе приняли участие 39 стран, новичками в этом году стали Швейцария, Черногория, Швеция, Индия, Мальта и Ирландия. Российские вина в IWC не представлены.