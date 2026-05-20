Бизнес перешел на личное

В Ставропольском крае по итогам первого квартала 2026 года региональное отделение «Опоры России» зафиксировало увеличение объема наличных операций и снятия средств с банковских счетов предпринимателей. Эти процессы развиваются на фоне общероссийского снижения оборотов в секторе малого и среднего бизнеса. Опрошенные «Ъ-Кавказ» эксперты связывают происходящее с возросшей налоговой и регуляторной нагрузкой.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

В первом квартале 2026 года обороты по банковским счетам МСП в России сократились на 16%. По данным «Опоры России», такая динамика связана с ростом издержек бизнеса, высокой стоимостью кредитования и усилением фискального давления. В организации считают, что сокращение официальных оборотов обусловлено не только ослаблением спроса, но и изменением расчетного поведения предпринимателей — часть операций уходит в наличный контур.

Тенденция особенно заметна в регионах с высокой долей малого бизнеса в торговле и сфере услуг. В Ставропольском крае насчитывается 107,5 тыс. субъектов МСП и более 200 тыс. самозанятых. Председатель регионального отделения «Опоры России» Николай Сасин отмечает, что ситуация в крае отражает общероссийскую динамику.

«Мы наблюдаем устойчивое смещение расчетов в сторону наличного оборота и расчетов через личные переводы. Увеличился оборот наличных, вырос объем снятия средств с расчетных счетов и карт. Мы видим, что предприниматели переходят на личные расчеты», — сообщил Николай Сасин «Ъ-Кавказ».

Один из ставропольских рестораторов на условиях анонимности подтвердил «Ъ-Кавказ», что просить гостей перевести оплату на личную карту по номеру телефона вновь стало распространенной практикой.



«Терминал эквайринга мы, конечно, не убрали, но за безнал больше не бьемся — комиссии банков и банковский финмониторинг снижают рентабельность. Проще предоставить гостю скидку за наличные», — отметил собеседник «Ъ-Кавказ».

В сегменте патентной системы налогообложения в Ставропольском крае поступления сократились примерно на 22%, сообщил Николай Сасин. Однако, по его словам, делать окончательные выводы по итогам первого квартала пока преждевременно, поскольку часть процессов носит отложенный характер и проявится позже в налоговой отчетности.

«Одной из ключевых проблем остается отсутствие стабильных и предсказуемых правил регулирования, что сдерживает инвестиционную активность и повышает склонность бизнеса к консервативным финансовым стратегиям», — полагает господин Сасин.

Тенденцию роста наличных расчетов отмечают и в секторе мелкооптовой торговли.



Владелец ставропольской компании по продаже стройматериалов на условиях анонимности рассказал «Ъ-Кавказ» о проблемах с доступом к ликвидности. «При текущих ставках по кредитам развиваться на заемные средства невозможно, приходится использовать исключительно собственные средства. Но как только по расчетному счету проходят крупные транзакции, банк сразу запрашивает дополнительные документы и усиливает контроль за операциями. В итоге поставщики сами просят заложить часть суммы наличными. Возникает эффект домино: если от меня требуют кэш, я тоже начинаю работать по той же схеме», — рассказал собеседник издания.

По его словам, после изменения налоговых условий часть предпринимателей утратила прежние преимущества, а слабый потребительский спрос усилил давление на выручку. В этих условиях приоритетом для бизнеса становится не рост, а сохранение операционной устойчивости.

Опрошенные «Ъ-Кавказ» эксперты сходятся во мнении, что бизнесу необходим более предсказуемый налоговый режим и дифференцированный подход к нагрузке в зависимости от масштаба и отрасли.

«Речь идет уже не о краткосрочной реакции на конъюнктуру, а о структурной перестройке расчетного поведения МСП. Бизнес дробит платежи, ограничивает обороты по счетам и активнее использует наличные, стремясь снизить фискальные и регуляторные риски», — отмечает основатель и управляющий компании Frogent Альберт Бодокия.

Как полагает эксперт, рост снятия наличных связан с увеличением налоговой нагрузки, усилением банковского комплаенса и ухудшением ликвидности. Снижение поступлений по патентной системе он объясняет переходом части бизнеса в статус самозанятых и перераспределением выручки между различными формами ведения деятельности. В ближайшие годы, допускает господин Бодокия, объем наличных расчетов может продолжить расти, если текущие регуляторные условия сохранятся.

«Снижение оборотов по банковским счетам МСП является не циклическим явлением, а признаком структурного сдвига», — указывает профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

По мнению господина Толкачева, высокая стоимость заемных средств, инфляционное давление и регуляторная неопределенность вынуждают предпринимателей адаптировать финансовые модели и искать способы снижения издержек. Рост числа самозанятых, по мнению эксперта, отражает прежде всего перераспределение уже существующей экономической активности, а увеличение объема наличных расчетов — адаптацию бизнеса к текущим условиям.

Для стабилизации ситуации, подчеркивает Сергей Толкачев, необходимы снижение совокупной налоговой нагрузки, упрощение отчетности и формирование предсказуемой регуляторной среды.

Роман Лаврухин