WSJ: в США проверяют подозрительные сделки с фьючерсами на нефть на $800 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) проверяет подозрительный всплеск торгов американскими и международными фьючерсами на нефть в конце марта, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники и документы. По их данным, необычная активность была отмечена утром 23 марта, всего за несколько минут до того, как президент США Дональд Трамп опубликовал пост о приостановке ударов по иранской энергетической инфраструктуре. WSJ пишет, что объем торгов за несколько минут превысил $800 млн.

После поста господина Трампа цены на нефть упали на 13%. По данным источников, не менее пяти компаний заработали на подозрительных торгах в тот день как минимум по $5 млн. Как сообщает WSJ, CFTC теперь проверяет, связаны ли эти торги со сливом инсайдерской информации о приостановке ударов по Ирану.

По данным газеты, в центре расследования находятся как минимум три компании. Из документов регулятора следует, что Forza Fund заработала на таких торгах около $10 млн, Qube Research & Technologies — около $5 млн, Totsa — $200 тыс.

Сообщается, что компаниям пока не предъявлено никаких обвинений и расследование является предварительным. Как отмечает WSJ, во многих фондах решения о покупке и продаже принимаются алгоритмическими системами на основе больших массивов данных, так что объяснить причину той или иной сделки часто невозможно.

Яна Рождественская