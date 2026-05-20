В Югре в первый рейс отправился медицинский теплоход «Святитель Лука»

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО-Югра) в свою первую навигацию вышел медицинский теплоход «Святитель Лука» — первое в России специализированное судно нового поколения для оказания медицинской помощи в труднодоступных населенных пунктах. Об этом сообщили в окружном правительстве. Одновременно с ним в рейс вышла плавучая поликлиника «Николай Пирогов», ранее уже работавшая в регионе.

«Святитель Лука» отправился из Ханты-Мансийска в Октябрьский район. В ходе навигации он посетит 49 населенных пунктов пяти районов округа — Октябрьского, Белоярского, Березовского, Ханты-Мансийского и Сургутского.

Теплоход способен работать автономно до 30 суток и преодолевать до 5 тыс. км. На его борту оборудованы 25 специализированных медицинских кабинетов, включая диагностическую лабораторию, рентген-кабинет, стоматологическое, офтальмологическое, ЛОР- и гинекологическое отделения, хирургический блок, а также кабинеты УЗИ и эндоскопии.

Судно оснащено системой электронной очереди и технологией искусственного интеллекта «Третье мнение» для анализа рентгеновских снимков. Медицинский персонал теплохода способен одновременно принимать до 50 пациентов. Каюты рассчитаны на 25 медицинских специалистов и 12 членов экипажа. Кроме того, на судне предусмотрен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения.

В свою очередь «Николай Пирогов» охватит 45 населенных пунктов в Кондинском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах. По словам губернатора Руслана Кухарука, власти прорабатывают вопросы по комплексному обновлению судна. «Всего в эту навигацию мы планируем охватить лечебнодиагностической помощью порядка 36 тыс. жителей 94 труднодоступных населенных пунктов – это почти двукратное увеличение по сравнению с предыдущими годами»,— отметил глава региона.

Полина Бабинцева