«Белдорстрой» продолжит благоустройство набережных в Белгороде за 404 млн

Победителем и единственным участником конкурса на четвертую очередь благоустройства набережных рек Везелка и Северский Донец в Белгороде стало местное ООО «Белдорстрой» Николая и Владимира (Николаевича) Степашовых. Управление капитального строительства города подписало с компанией контракт по начальной цене 403,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно документации, среди прочего подрядчик должен оборудовать канализацию, смонтировать систему электроснабжения, а также установить видеонаблюдение и систему оповещения. Кроме того, необходимо выполнить монтаж освещения, разместить малые архитектурные формы и озеленить территорию. Завершить работы требуется до 1 ноября. Источник финансирования — областной бюджет, гарантийный срок составляет пять лет.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Белдорстрой» было зарегистрировано в Белгороде в ноябре 2004 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором является Николай Степашов, ему же принадлежит 51% компании. Остальные 49% — у Владимира (Николаевича) Степашова. В 2025 году «Белдорстрой» выручил 5 млрд, чистая прибыль составила 121 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», осенью 2024 года победителем торгов на третью очередь благоустройства набережных Везелки и Северского Донца также стало ООО «Белдорстрой». Контракт с ним заключили по начальной цене 628,6 млн руб.

В феврале «Белдорстрой» получил два подряда на ремонт автомобильных дорог в Белгородской области. Общая сумма контрактов составила 228,3 млн руб.

Кабира Гасанова