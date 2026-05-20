OpenAI откроет первую «лабораторию прикладного ИИ» за пределами США

OpenAI объявила о создании «лаборатории прикладного искусственного интеллекта» в Сингапуре. Компания впервые откроет подобное учреждение за пределами США. Инвестиции для ее открытия составят более $235 млн.

Работа новой лаборатории будет направлена на подготовку специалистов в области прикладного ИИ и обеспечение его доступности для граждан, предприятий и государственного сектора. Ожидается, что в ближайшие несколько лет число ее сотрудников составит более 200 человек, сообщила пресс-служба OpenAI.

Соглашение с OpenAI является частью национальной стратегии Сингапура, которая предусматривает инвестиции в размере более $780,6 млн на укрепление потенциала государственных исследований в сфере ИИ в течение пяти лет — с 2025 по 2030 год, заявили в компании.

Елизавета Труфанова