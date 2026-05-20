«Россети Тюмень» направят 3,8 млрд рублей на строительство подстанции и ЛЭП в Югре

«Россети Тюмень» приступили к строительству высоковольтной подстанции с питающей линией электропередачи. Системообразующая энергокомпания возведет инфраструктуру, которая позволит выдать дочернему предприятию «Роснефти» 28,9 МВт мощности для развития Усть-Балыкского нефтяного месторождения. Стоимость инвестпроекта составит почти 3,8 млрд рублей.



Энергетики оснастят новый центр питания двумя силовыми трансформаторами общей мощностью 80 МВА, микропроцессорными комплексами релейной защиты и автоматики (РЗА), элегазовыми и вакуумными выключателями. Автоматизированная система управления технологическими процессами на энергообъекте обеспечит мониторинг состояния основного и вспомогательного оборудования и дистанционный контроль коммутационных аппаратов и терминалов РЗА из диспетчерского пункта нефтеюганского филиала «Россети Тюмень». В качестве новых комплектующих будут использованы современные материалы отечественного производства.

Протяженность питающей линии электропередачи превысит 25 километров, при этом почти треть трассы энерготранзита проложат в труднодоступной заболоченной местности. Для доставки персонала и оборудования до места проведения работ запланировано строительство лежневых дорог и ледовых переправ. Интеграцию новых объектов в Тюменскую энергосистему обеспечит секционирующий пункт, возведение которого началось в прошлом году.

«Россети Тюмень» осуществляют системную реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие нефтедобычи в Югре. Ханты-Мансийский автономный округ имеет статус ключевого региона, формирующего ресурсную базу углеводородов в РФ: здесь сосредоточены крупнейшие месторождения страны и добывается около 40 % всей российской нефти.

АО «Россети Тюмень»