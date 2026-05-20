«Группа Астра» выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры «Группы Астра» (MOEX: ASTR) (разработчик ПО, в том числе операционной системы Astra Linux) на годовом собрании утвердили решение о выплате дивидендов за 2025 год по 4,67 руб. на акцию.

Всего на выплату дивидендов направят 982 млн руб. Это 25% от скорректированной чистой прибыли за вычетом капитальных затрат. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, — 1 июня.

По данным консолидированной отчетности по МСФО, чистая прибыль «Группы Астра» по итогам 2025 года сохранилась на уровне 2024 года и составила 6 млрд руб. Выручка компании выросла на 18%, до 20,4 млрд руб.