В Липецке двое мужчин получили 31 год колонии на двоих за стрельбу по полицейским

Липецкий облсуд признал 25-летнего и 24-летнего молодых людей виновными в посягательстве на жизнь правоохранителей (ст. 317 УК РФ, до пожизненного лишения свободы). Они получили 31 год лишения свободы на двоих с ограничением свободы на год. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным картотеки облсуда, речь идет об Александре Внукове и Антоне Татанкулове. Первому из них назначили 15 лет лишения свободы, второму — 16. Татанкулов получил более серьезное наказание в связи с отменой условного приговора от 2023 года. Первые три года осужденные проведут в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима.

Кроме того, с Внукова взыскали 400 тыс. руб. в качестве возмещения морального вреда, с Татанкулова — 800 тыс. руб.

В основу уголовного дела легли события 9 декабря 2025 года, которые произошли у жилого дома на улице Бехтеева С. С. в Липецке. По версии регионального СКР, полицейские проводили у жилого дома проверку по заявлению о краже денег. В их сторону было произведено не менее пяти выстрелов из незарегистрированного травматического оружия с близкого расстояния. Двое сотрудников полиции получили огнестрельные ранения головы и тела, им потребовалась госпитализация. Здоровью одного из потерпевших причинен тяжкий вред.

После стрельбы, как уточнили в пресс-службе, Татанкулов скрылся, а Внуков предпринял попытку бегства, оказывая сопротивление полиции. Впоследствии их задержали и отправили в СИЗО.

Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных. Она посчитала доказанным, что «подсудимые действовали с целью воспрепятствования выполнению сотрудниками полиции своего служебного долга». При этом присяжные посчитали, что фигуранты заслуживают снисхождения.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Алина Морозова