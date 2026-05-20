Дональд Трамп споткнулся о Конгресс

Сенат США с восьмой попытки поддержал проведение голосования по резолюции, которая лишает президента Трампа права вести военные действия против Ирана без одобрения Конгресса. После финального голосования в Сенате резолюция должна затем получить одобрение Палаты представителей. Несмотря на то что в случае ее окончательного утверждения президент может наложить на нее вето, голосование в Сенате означает, что давление на Трампа с требованием свернуть иранскую кампанию заметно усилится.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Под руководством главы Пентагона Пита Хегсета (на фото) разрабатываются планы, связанные с эскалацией войны с Ираном: переход к более масштабным бомбардировкам иранских военных объектов и инфраструктуры, а также проведение сухопутной операции по вывозу или уничтожению высокообогащенного урана

Противники войны с Ираном в контролируемом республиканцами Конгрессе США добились первой победы в борьбе за право определять ход дальнейшей операции против Исламской Республики, после истечения 60-дневного срока боевых действий.

19 мая в Сенате США было одобрено проведение голосования по резолюции, лишающей президента Трампа права возобновить военные действия против Ирана без одобрения американских законодателей.

В поддержку этого решения в ходе проведения процедурного голосования в 100-местном Сенате высказались 50 его членов, против — 47. Склонить чашу весов в свою пользу инициировавшим резолюцию демократам удалось благодаря тому, что в ходе голосования на их сторону переметнулись четыре республиканца — Рэнд Пол (от штата Кентукки), Лиза Мурковски (от Аляски), Сюзан Коллинз (от Мэна) и Билл Кэссиди (от Луизианы). Единственным не поддержавшим резолюцию демократом стал Джон Феттерман (от Пенсильвании).

Ранее Сенат США во время аналогичных голосований отклонял этот документ семь раз, что свидетельствует о накале страстей на Капитолийском холме по вопросу войны с Ираном.

Прошедшее процедурное голосование позволяет вынести резолюцию на финальное одобрение Сенатом и в случае ее успешного прохождения в верхней палате рассмотреть ее в Палате представителей. Если за антивоенную резолюцию в итоге проголосуют обе палаты Конгресса, Дональд Трамп может наложить на нее вето (чтобы преодолеть президентское вето, антивоенная резолюция должна набрать не менее двух третей голосов и в Сенате, и в Палате представителей).

Даже в случае президентского вето Конгресс сохранит рычаги давления на Белый дом, имея возможность лишить операцию в Иране необходимого финансирования.

Несмотря на то что развернувшаяся в Вашингтоне битва законодательной и исполнительной власти за право решающего голоса в определении будущей иранской кампании далека от завершения, оппоненты Трампа впервые получили реальную возможность перехватить у него инициативу.

Об этом заявил автор антивоенной резолюции сенатор-демократ от штата Виргиния Тим Кейн. «Сейчас самый подходящий момент, чтобы провести обсуждение, прежде чем мы снова начнем войну. Президент получает мирные и дипломатические предложения, которые он выбрасывает в мусорную корзину, не поделившись с нами»,— заявил Тим Кейн.

Как следует из обнародованного 19 мая отчета Исследовательской службы Конгресса США, американские ВВС в ходе военной операции против Ирана уже потеряли в общей сложности 42 летательных аппарата, включая истребители F-15E и F-35A, а также беспилотники MQ-9 Reaper и MQ-4C Triton.

Как сообщает портал Iran War Cost Tracker, за 79 дней военной операции против Ирана администрация Трампа уже израсходовала более $85 млрд. Эта сумма почти втрое превышает оценку в $29 млрд, которую ранее обнародовал исполняющий обязанности руководителя финансового подразделения Пентагона Джулс Херст.

Голосование в Сенате прошло в условиях, когда сам президент Трамп и члены его команды посылают противоречивые сигналы по поводу будущего иранской кампании, не исключая любых сценариев и пока не приняв окончательного решения.

18 мая Трамп заявил, что принял решение отложить возобновление боевых действий против Ирана по просьбе Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии, которые сообщили ему о появившейся новой возможности выйти на мирные договоренности с Тегераном (см. “Ъ” от 20 мая).

Однако всего через несколько часов после заявления об отсрочке возобновления ударов по Ирану глава Белого дома неожиданно созвал встречу своей команды по национальной безопасности, на которой ему были представлены варианты новой операции против Ирана.

Во встрече приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф, глава Пентагона Пит Хегсет, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Дэн Кейн и глава Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф. «Встреча была посвящена дальнейшим действиям в войне против Ирана, статусу дипломатических усилий и различным планам ударов США по Ирану»,— сообщил источник издания Axios.

На прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на слушаниях в подкомитете по оборонным ассигнованиям Палаты представителей, заявил, что американские вооруженные силы готовы к выполнению любого решения президента США по Ирану, в том числе эскалации конфликта.

В ответ на уточняющие вопросы конгрессменов Пит Хегсет отказался представить более подробную информацию, сославшись на несекретный формат слушаний.

Принявший участие в слушаниях в Конгрессе помощник главы Пентагона по международным делам Дэниел Циммерман подтвердил, что наземная операция в Иране остается одним из имеющихся в распоряжении президента вариантов действий.

Как отмечает газета The New York Times, ссылаясь на американских чиновников, если президент Трамп решит возобновить военные удары, то возможны более масштабные бомбардировки иранских военных объектов и инфраструктуры.

Другой сценарий предполагает отправку в Иран подразделения специального назначения для проведения операции по вывозу или уничтожению высокообогащенного урана, запасы которого спрятаны в подземном ядерном объекте в Исфахане. Однако для такой операции потребуются тысячи военнослужащих, которые должны обеспечивать периметр безопасности и быть готовы вступить в бой с иранскими войсками. По признанию американских военных, такой вариант сопряжен с риском больших потерь.

В условиях, когда конфликт двух ветвей власти по поводу будущей иранской операции после процедурного голосования в Сенате вышел на новый уровень, Корпус стражей исламской революции (КСИР) распространил заявление, предупреждающее США о последствиях возобновления боевых действий.

«Если агрессия против Ирана повторится, то региональная война, о которой предупреждалось, на этот раз выйдет далеко за пределы региона, а наши сокрушительные удары в местах, которые вы даже не можете себе представить, нанесут вам сокрушительное поражение»,— говорится в заявлении КСИР, распространенном 20 мая. Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заверил, что вооруженные силы Исламской Республики готовы к любому сценарию развития событий и полны решимости преподнести противнику «новые сюрпризы».

Сергей Строкань