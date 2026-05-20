Двух жителей Ростова обвинили в заказном убийстве

Пролетарский суд Ростова-на-Дону рассмотрит уголовное дело в отношении двух жителей города, обвиняемых в заказном убийстве человека из-за его профессиональной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Следствие установило, что один из подозреваемых организовал подготовку к убийству человека, с которым был связан по работе. Преступление предполагалось совершить группой лиц по предварительному сговору за вознаграждение, но реализовать план не удалось из-за факторов, не зависящих от обвиняемых.

Второй обвиняемый, занимался подстрекательством к убийству через подкуп. Кроме этого, фигурант оказывал пособничество, предоставляя информацию и средства для реализации плана.

Оба фигуранта обвиняются в нескольких эпизодах подготовки к убийству.

Наталья Белоштейн