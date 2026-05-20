Движение поездов приостановили от станции «Театральная» до «Сокола» из-за человека на путях

В Москве на участке Замоскворецкой линии метро от станции «Театральная» до «Сокола» приостановили движение поездов. В обратном направлении составы следуют с увеличенным интервалом, сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

График нарушен из-за человека на путях. По данным агентства «Москва», это произошло на станции «Белорусская». Состояние пострадавшего пока неизвестно.

Изначально на центральном участке «зеленой» ветки поезда ходили с увеличенным интервалом, после чего движение от «Театральной» до «Сокола» приостановили.