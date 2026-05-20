Нижегородский аэропорт возобновил работу после двухчасовых ограничений

Аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова возобновил прием и отправку воздушных судов после отмены ограничений, введенных днем 20 мая, сообщили в Росавиации. Ограничения сегодня длились около двух часов.

Все службы аэропорта работают в штатном режиме, добавили в пресс-службе воздушной гавани. По данным онлайн-табло, с задержкой отправятся три рейса — в Махачкалу, Москву и Самару. Рейс в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия», запланированный на 13:15, отменен.

На прилет отменены дневные рейсы «России» из Санкт-Петербурга и Москвы.

