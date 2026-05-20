Ограничения на полеты ввели в нижегородском аэропорту 20 мая

В аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова днем 20 мая в целях безопасности ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. По данным онлайн-табло воздушной гавани в статусе регистрации сейчас находятся четыре рейса — в Санкт-Петербург, Самару, Махачкалу и Москву.

Как писал «Ъ-Приволжье», сегодня ночью и утром в Нижегородской области сбили 30 украинских беспилотников, в Кстовском районе Нижнего Новгорода из-за падения обломков загорелись два промышленных объекта.

Галина Шамберина