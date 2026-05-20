В Воронеже спрос на подержанное оборудование для бизнеса вырос до 62%

В первом квартале 2026 года спрос на бывшее в эксплуатации оборудование для бизнеса в Воронеже вырос до 62%. Годом ранее показатель был на уровне 50%. Драйвером роста стало оборудование для салонов красоты. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе «Авито».

Спрос на подержанное оборудование для салонов красоты за квартал вырос на 42%. Заметное увеличение также показали сферы промышленности (+11%) и торговли (+7%). В разрезе предложения также лидируют товары для салонов красоты (+30%).

Доля нового оборудования составила 38%. Заметнее всего за январь–март спрос вырос на телекоммуникационное оборудование (75%) и предназначенное для автобизнеса (+11%).

По доле спроса в общем сегменте оборудования по итогам первого квартала лидируют промышленное (30%), торговое (20%), пищевое (17%), для логистики и складов (10%), для салонов красоты (6%). По объему предложения топ-5 выглядит аналогично, но с другим распределением долей: промышленное оборудование заняло 36%, торговое — 26%, пищевое — 12%, для логистики и складов — 11%, для салонов красоты — 10%.

Алина Морозова