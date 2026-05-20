Итоги визита Владимира Путина в Китай: безвизовый режим, энергетика и торговля

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным рабочим визитом. 20 мая он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В Доме народного собрания прошла церемония подписания совместных документов. Итоги рабочей поездки в Китай — в материале «Ъ».

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Энергетика «На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай ответственного потребителя этих ресурсов», — заявил Владимир Путин.

Россия готова и дальше обеспечивать бесперебойные поставки нефти и газа на китайский рынок. Владимир Путин отметил, что две страны активно развивают сотрудничество в энергетической сфере, а Россия остается одним из крупнейших экспортеров нефти, природного газа, включая СПГ, и угля в КНР.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что в первом квартале 2026 года поставки нефти в Китай выросли на 35% и достигли 31 млн тонн. В денежном выражении экспорт российской нефти в КНР увеличился на 8,8% — до $14,4 млрд.

«Росатом» завершает строительство энергоблоков на Тяньваньской АЭС и АЭС «Сюйдапу» в Китае.

Стороны прорабатывают вопрос взаимного признания российских и китайских экологических сертификатов производства электроэнергии. «Соответствующий меморандум заключен в рамках нашего визита»,— отметил Владимир Путин. Также обсуждается расширение сотрудничества в области критически важных металлов и элементов для развития зеленых технологий.

Экономика В 2025 году товарооборот России и Китая достиг почти $240 млрд. При этом структура торговли расширилась, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью.

Президент России подчеркнул, что рост торгового оборота между странами обеспечивают современные предприятия. Практически все российско-китайские экспортно-импортные операции выполняются в рублях и юанях, заключил он.

«У нас выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая защищена от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках»,— подчеркнул российский лидер.

Безвизовый режим Москва и Пекин продолжат практику взаимного безвизового режима. Представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай продлит безвизовый режим для граждан России до 31 декабря 2027 года. Нынешнее соглашение действует до 14 сентября 2026 года.

Решение принято для дальнейшего упрощения гуманитарных обменов между странами. Россияне смогут въезжать в Китай с загранпаспортом для деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, обмена или транзита на срок до 30 дней без оформления визы, сказал министр.

«Китайская сторона готова совместно с российской стороной продолжать усилия по повышению удобства взаимных поездок граждан двух стран»,— отметил дипломат.

Контроль над вооружениями Россия и Китай подтвердили поддержку международной системы контроля над вооружениями при центральной роли ООН.

Москва и Пекин призвали ядерные государства и их неядерных союзников отказаться от дестабилизирующих схем «совместных ядерных миссий», а также «расширенного» и «передового» ядерного сдерживания.

Стороны призвали Японию добросовестно выполнять обязательства по уничтожению оставленного в Китае химического оружия.

Борьба с преступностью и терроризмом Россия и Китай намерены совместно противодействовать незаконному обороту наркотиков и оружия, киберпреступности, транснациональной организованной преступности, коррупции и нелегальной миграции.

Стороны также договорились продолжать борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма через обмен информацией между финансовыми разведками. Отдельное внимание будет уделено повышению осведомленности молодежи о рисках, связанных с финансовыми преступлениями.

Гуманитарное сотрудничество Россия и Китай запускают новые крупные межгосударственные гуманитарные проекты, включая российско-китайский Год образования.

Программа перекрестных годов предусматривает проведение конференций, семинаров, концертов, выставок и мастер-классов, а также олимпиад и конкурсов.

Страны продолжат активно сотрудничать и в спортивной сфере. «Ярким событием станут десятые российско-китайские летние игры, стартующие в эти выходные в Калининграде»,— сказал Путин.

Мария Ежовкина, Кирилл Сарханянц