Правительству Челябинской области отказали в возврате субсидии на туризм

Арбитражный суд Челябинской области отказался удовлетворить иск регионального правительства о признании недействительным требования о возврате в федеральный бюджет 59,6 млн руб. Эти средства были выделены в качестве субсидии на поддержку инвестпроекта в сфере туризма, сообщает пресс-служба суда.

Средства получила подведомственная областным властям автономная некоммерческая организация «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области» в 2023 и 2024 годах. Деньги направили на поддержку инвестиционного проекта по созданию модульных некапитальных средств размещения в сумме 59,65 млн руб. Но 31 июля прошлого года региональное управление Федерального казначейства выпустило представление с требованием о принятии мер к возврату в федеральный бюджет этой субсидии. Правительство региона в иске просило признать недействительным этот пункт. Дело рассматривали с сентября 2025 года, и 20 мая 2026-го суд отказался удовлетворить требования местных властей.

Виталина Ярховска