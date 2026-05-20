Суд отказал НПО автоматики во взыскании с сотрудников 245 млн руб. за пожар

Свердловский областной суд отказал АО «НПО автоматики» во взыскании 245,4 млн руб. ущерба от пожара с четырех сотрудников предприятия. Апелляционная инстанция оставила без изменения решение Кировского районного суда Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе судов региона.

Напомним, пожар на участке гальванической обработки предприятия произошел 30 июля 2024 года. В результате обрушились металлоконструкции и кровля части здания, где находился опасный производственный объект.

НПО автоматики — российское предприятие по разработке и изготовлению систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники и других отраслей промышленности.

После происшествия предприятие обратилось в суд с иском к исполняющему обязанности технического директора — заместителю гендиректора по производству, начальнику цеха, начальнику участка производства и начальнику группы производства. С последними тремя были заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности.

В НПО автоматики полагали, что возгорание произошло из-за грубого нарушения требований промышленной безопасности, а именно из-за ненадлежащего контроля за электроустановками, их обесточиванием и техническим обслуживанием. Размер ущерба предприятие оценило в 245,4 млн руб. и потребовало взыскать с каждого ответчика по 62 млн руб.

В обоснование иска истец ссылался на материалы служебного расследования, заключение Ростехнадзора и постановления о привлечении начальника цеха и начальника группы к административной ответственности за грубое нарушение требований промышленной безопасности (ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ).

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. «Суд пришел к выводу, что работодателем не была должным образом проведена проверка причин ущерба, а оценка действий сотрудников давалась без учета всех обстоятельств и версий возникновения пожара»,— говорится в сообщении.

Кроме того, суд указал на неустранимые недостатки в акте служебного расследования и отсутствие доказательств прямой причинно-следственной связи между действиями ответчиков и причиненным ущербом.

Предприятие обжаловало решение районного суда в суде вышестоящей инстанции, однако Свердловский облсуд оставил его без изменения.

Полина Бабинцева