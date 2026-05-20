«Этот способ персонализации активно продвигают сами бренды»

Недавно эксперт мужской моды Александр Рымкевич поднял очень интересный вопрос про уместность монограмм, наносимых на готовую одежду. Рымкевич категоричен и считает, что они совершенно неуместны, потому что монограмму стоит наносить только на вещь, которая была сшита лично для вас. А попытка нанести инициалы на готовую одежду — это, как он довольно метко сформулировал, дешевый способ потрафить собственному нарциссизму.

Более того, эксперт замечает, что даже если речь идет о сшитой на заказ мужской рубашке, монограмму ни в коем случае нельзя располагать на манжетах, традиционно она размещается на левой полочке под грудью. Я с Рымкевичем согласна, если речь идет именно об одежде. Этот способ персонализации сегодня очень активно продвигают сами бренды: во многих магазинах стоят аппараты для моментальной вышивки, тиснения по коже и прочих быстрых способов «сделать вещь вашей». Пора бы уже с этим способом заработка компаниям приостановиться.

При этом с другими предметами история все-таки иная. Например, в нанесении инициалов на ежедневник Montblanc или на какой-нибудь дорожный аксессуар Louis Vuitton я лично ничего плохого не вижу. Более того, это может быть очень приятным и персонализированным вариантом подарка, когда понятно, что вещь подготовили именно для конкретного человека, а не просто сняли с полки.

А вот с одеждой вся эта быстрая персонализация начинает напоминать пришитые фамилии на детской одежде в садике, как будто владелец боится после тихого часа не найти среди остальных свою рубашку. Пора бы уже с этим заканчивать.

Анна Минакова