Внимание человечества приковано к тому, что уже умеют нейросети, и как это можно применить на практике. Но все это пока не нашло значительного отражения в продуктах для жизни.

Вот пример. В tech-среде набирает популярность странная, но уже почти мемная привычка — люди ходят по офисам, аэропортам, учебным заведениям или развлекательным центрам с полуоткрытыми ноутбуками. Business Insider приводит простое объяснение. Пользователям важно не прерывать работу ИИ-агентов. Это особенно заметно среди тех, кто использует такие инструменты, как Claude Code и OpenAI Codex. Проблема в том, что многие из этих решений работают локально или зависят от стабильного WiFi, поэтому если закрыть крышку, сессия может оборваться, а результат — пропасть.

39-летний глава продукта в Raven.AI Геофф Чан рассказывает, что во время тренировок своих дочерей по фигурному катанию он сидит у катка и продолжает кодить с помощью AI-инструментов. Чтобы ноутбук не закрывался, ему приходится ставить его на полку или держать почти открытым. По сути, вокруг таких пользователей формируется новый образ — человек с ноутбуком наперевес, который не может просто захлопнуть крышку, пока агент продолжает выполнять задачу.

Теперь становится легче обнаружить «AI-помешанных» коллег. Они привыкают ставить палец между клавиатурой и крышкой, даже когда спешат на авиарейс или деловую встречу.

Ясно, что возможности нейросетей меняют наши привычки. Но кажется не вполне удобным пользоваться традиционным ноутбуком для нетрадиционных процессов. А значит, пора обратить внимание на технику, способную быть компактной и не прерывать процессы, уходя в спящий режим. К тому же разделять монитор и клавиатуру в теории могли бы какие-то интересные аксессуары, удерживающие ноутбук в подходящем положении. Новые проблемы — новые решения.

Яна Лубнина