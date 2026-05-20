Часовщик Ганс Вильсдорф был аккуратистом и стилягой. Когда в начале XX века мужские жилетки стали выходить из моды, Вильсдорф быстрее других сообразил, что это значит — уходила эра карманных часов, которые мужчины носили в жилетных кармашках. Решив стать первым в тренде, Вильсдорф взял курс на наручные часы. Он использовал швейцарские механизмы и первым добился для своих часов класса точности, которого до этого удостаивались лишь морские хронометры.

Взлет компании обеспечили офицеры Первой мировой. На поле боя часы Вильсдорфа оказались удобнее и надежнее карманных. Дальнейшее стало историей. Ганс Вильсдорф полвека оставался лидером рынка: он выпустил первые водонепроницаемые часы, первые часы с автоподзаводом и первые часы с календарем. Rolex носили Черчилль и Эйзенхауэр, Чаплин и Федерер, Аль Пачино и Обама. Потому что они не про бриллианты и белое золото, а про умение видеть то, чего не видят другие, и воплощать это в жизнь.

