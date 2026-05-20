Дом Sotheby's в штаб-квартире на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке открыл сезон майских аукционов. На первых торгах современного искусства общий объем продаж составил $433 млн. Крупные аукционы Christie's и Phillips состоятся на нынешней неделе. Аналогичная продажа у Sotheby's в прошлом году составила всего $186 млн.

Распродажа началась с 11 работ из наследства легендарного нью-йоркского дилера Роберта Мнучина, который скончался в 2025-м в возрасте 92 лет, и его жены Адрианы. Компания гарантировала продавцу продажу серии работ, в которую входили полотна Ротко, де Кунинга, Пикассо и других видных деятелей рынка. Все 11 работ были проданы и обошлись в общей сложности в $166,3 млн с премиями.

Возглавлял эту группу холст Ротко в стиле абстрактного экспрессионизма «Коричневые и черные в красных тонах» (1957) высотой более 2 м. Картина находилась в коллекции магната алкогольных напитков Сиграма до тех пор, пока Мнучин не купил ее на аукционе Christie's в 2003 году всего за $6,7 млн. Сейчас ждали рекорда, и он чуть не случился: конечная сумма с премией составила $85,8 млн. Второй результат Ротко в аукционной истории.

Стринг из 11 лотов был коротким, торговался чуть больше получаса. Вечер продолжился 90-минутной распродажей коллекции совриска из 40 лотов с общей суммой $266,8 млн. Здесь лидером стала 2-метровая картина Жан-Мишеля Баския «Безопасность музея (Broadway Meltdown)» 1983 года, стоимость которой составила $52,7 млн. Это пятый по стоимости Баския в аукционном мире.

Работа Энди Уорхола «Бриджит Бардо» (1974) ушла за $24,8 млн. Она была создана для Гюнтера Закса, бывшего мужа Бардо: кинозвезда с ярко-красными губами на ярко-зеленом изображении.

В конце каталога расположились художники, часто называемые крупными аукционными домами «ультрасовременными». Эксперты считают, что в последнее время в этой области рынка наблюдается значительное сокращение. Количество таких работ составляет сейчас 3/4 от того, что было четыре года назад, когда сегмент был очень горячим. Аукцион Sotheby's показал, что он не исчез полностью.

Дмитрий Буткевич