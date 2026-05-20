Фото: Rebecca Blackwell / AP

Рафаэля Надаля называли королем грунта, поэтому прощание теннисиста с большим спортом решили провести во время его коронного турнира — Roland Garros. На корте имени Филиппа Шатрие организаторы устроили для Надаля красочную церемонию.

15 тыс. болельщиков надели футболки цвета грунта, а на трибунах сидели три главных соперника его жизни: Роджер Федерер, Новак Джокович и Энди Маррей, которые специально прилетели в Париж ради этой церемонии. Испанец вышел на корт, начал свою прощальную речь и вдруг умолк. После паузы он признался, что забыл один из листочков с текстом. До этого момента видеть растерянного Надаля на грунтовом корте никому еще не приходилось.

К счастью, бол-бой принес теннисисту недостающую часть речи, но испанец читал заранее заготовленный текст уже сквозь слезы. Вообще, поплакать великий теннисист любил. Однажды на закате карьеры, буквально за три года до этого эпичного прощания, произошел эпизод, который тоже вошел в историю.

В 2022 году на Кубке Лейвера непримиримые соперники на корте Надаль и Федерер играли в паре. После последнего матча они сели рядом на скамейку и разрыдались. Люди на трибунах замерли. Позже Федерер признался, что фотографию того момента повесил у себя дома. Игроки поняли, что их великое время в теннисе завершилось. Стефанос Циципас, наблюдавший за этим со стороны, признался: «Я никогда не думал, что буду плакать из-за кого-то в мире тенниса. В ту ночь я плакал».

Владимир Осипов