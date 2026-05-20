«Безоговорочным победителем стал родстер BMW 328 Bugelfalte»

Конкурс элегантности на вилле д'Эсте, усадьбе на берегу озера Комо в северной Италии, это целый комплекс мероприятий для его состоятельных участников: и дефиле антикварных машин, и выставка современных концепт-каров, где традиционно солирует BMW. Компания давно уже взяла виллу под свой патронаж. Надо сказать, что баварский концерн не жадничает, и призы «лучшему автомобилю» выставки в разные годы достаются разным фирмам. Alfa-Romeo, например. Но в этом году безоговорочным победителем стал эксклюзивный родстер BMW 328 Bugelfalte, выпущенный в 1937 году в единственном экземпляре.

Слово Bugelfalte в названии модели переводится с немецкого как «стрелка на брюках». Такое прозвище автомобиль получил за характерные острые продольные ребра на передних и задних крыльях. У машины суперлегкий кузов. Аэродинамические панели из алюминиево-магниевого сплава были выколочены вручную и закреплены на пространственной раме из тонких стальных трубок.

Дополнительно снизить вес удалось и за счет того, что каркасы сидений, корпус коробки передач и даже элементы тормозных барабанов были отлиты из чистого магния. В итоге машина весит всего 725 кг. Родстер успел поучаствовать в нескольких гонках, включая 24 Hours of Le Mans и Mille Miglia.

После Второй мировой войны BMW 328 Bugelfalte по программе репараций был вывезен в СССР. Какое-то время на ней лично ездил Василий Сталин. Позже сын вождя подарил автомобиль сыну наркома, и владельцем стал Алексей Микоян. Дальше следы автомобиля затерялись. И уже на излете существования СССР уникальный BMW нашел какой-то коллекционер, который выменял его на новенькие «Жигули».

Родстер сначала уехал в Ригу, а оттуда — дальше на Запад. В 2010 году на аукционе в Монако BMW 328 Bugelfalte был продан за рекордные на тот момент $5,6 млн своему нынешнему владельцу. Если вам любопытно, можете самостоятельно посчитать, сколько можно было купить на эту сумму новых «Жигулей».

Дмитрий Гронский