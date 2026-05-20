Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Ученые из Канады утверждают, что поняли природу призраков. Речь не об охотниках за привидениями, а о настоящих ученых — нейробиологах, которые исследовали человеческую реакцию и ощущение чего-то паранормального в старых заброшенных домах.

Представьте: стоит в чистом поле нежилой особняк. Ночь. Вы входите, осторожно ступая по скрипучим половицам. С портретов на вас глядят лица с пугающим застывшим безмолвием. Вдруг — в другом конце дома слышится протяжное завывание. Захлопнулась оконная рама. Или еще что-то стукнуло, брякнуло, лязгнуло. Вздрогнут даже циники.

Нейробиологи уверены, что самое обычное инженерное оборудование — котлы, трубы и вентиляция — незаметно для уха превращают дом в генератор стресса. Все дело в инфразвуке — это колебания ниже 20 герц, которые мы не слышим, но наше тело прекрасно чувствует. В эксперименте ученые использовали скрытые сабвуферы, пока 36 добровольцев слушали разную музыку — классическую, современную и даже саундтреки из фильмов ужасов. Устройства незаметно транслировали волны частотой около 18 герц, и испытуемые даже не заметили этого воздействия.

Но организм запаниковал. Кто-то стал более раздражительным, у многих упало настроение и подскочил уровень кортизола. Нейробиологи сделали вывод: если у человека начинается легкая паника без причины, велика вероятность, что виноват рокот ржавых труб за стеной.

А если кто-то искренне верит в призраков, его мозг начинает подкидывать и тактильные видения: холодное дыхание на шее и чей-то силуэт в кроне дерева. Экзорциста вызывать необязательно. Скорее, стоит проверить сантехнику и вентиляцию, и тогда особняк станет просто домом, пусть и старым, но без полтергейста.

Анна Кулецкая