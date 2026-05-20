Дмитрий Артюхов обсудил с главой Минтруда вопросы демографии и занятости в ЯНАО

Глава министерства труда и соцзащиты РФ Антон Котяков обсудил с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым вопросы демографии и занятости в регионе, сообщили в окружном правительстве.

Дмитрий Артюхов и Антон Котяков

Фото: пресс-служба Минтруда РФ Дмитрий Артюхов и Антон Котяков

Господин Артюхов подчеркнул, что безработица в регионе остается одной из самых низких по стране — в 2025 году уровень составлял 1%. Уровень дохода в расчете на одного человека является одним из самых высоких в России: средняя зарплата в 1,8 раз превышает среднероссийскую и составляет 177,7 тыс. руб. «Уделяем большое внимание тем, кто нуждается в нашей заботе: семьям с детьми, особенно многодетным, детям-инвалидам, участникам СВО и их близким. В округе предусмотрен обширный набор мер поддержки для каждой из категорий. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, сохраняем все меры, потому что комфорт ямальцев — наш абсолютный приоритет»,— сказал губернатор.

Сейчас официально на Ямале трудоустроены 412,9 тыс. человек с учетом ИП и вахтовиков. На рынке труда предлагается более 15 тыс. вакансий: регион особенно нуждается в работниках по направлениям строительства, транспорта и в социальной сфере. При этом после введения ограничений на трудоустройство для мигрантов в большинстве отраслей сейчас 85% всех работающих по патенту иностранцев занято на объектах строительства, ТЭК и ЖКХ. Большинство из них работает на ТЭК вдали от населенных пунктов.

По итогам прошлого года коэффициент рождаемости в ЯНАО составил 2: по этому показателю округ вошел в топ-3 регионов. Число семей, воспитывающих трех и более детей, за последние 15 лет выросло в три раза. Сегодня в округе проживает почти 17,5 тыс. многодетных семей. Также Дмитрий Артюхов и Антон Котяков обсудили меры поддержки участников специальной военной операции и их семей, а также раннюю реабилитацию детей-инвалидов.

Ирина Пичурина