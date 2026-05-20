Росприроднадзор требует с челябинской мэрии 23 млн рублей за вред почвам

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск к администрации Челябинска о взыскании 22,8 млн руб. в качестве возмещения вреда, причиненного почвам. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Заявление направлено в Арбитражный суд Челябинской области. Суд принял иск к производству. Предварительное заседание назначено на 8 июня 2026 года. На данный момент неизвестно, при каких обстоятельствах был нанесен ущерб экологии.

Подобные иски также поданы к администрациям Аргаяшского округа и Яраткуловского сельского поселения, входящего в состав муниципалитета. Требования составляют 6,« млн руб. и 7,3 тыс. руб. соответственно.

Виталина Ярховска