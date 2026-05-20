В Челябинске планируют открыть производство сервисных роботов за 500 млн рублей

Инвестиционная компания Kama Flow вкладывает в российскую платформу автономных роботов для клининга Robo 500 млн руб. для открытия производства. Площадкой для его размещения собираются выбрать ООО «Челябинский завод электрооборудования», сообщает пресс-служба предприятия.

Средства направят на развитие технологии и локализацию производства. Соглашение о финансировании подписали на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Как отмечает директор челябинского завода и совладелец платформы Robo Алексей Камынин, эта сделка является рекордной по объему вложений в сервисном сегменте отечественной робототехники.

На данный момент платформа управляет парком из 90 роботов и обслуживает более 3 млн кв. м в месяц. К 2030 году компания планирует ввести в эксплуатацию 2,5 тыс. машин.

Виталина Ярховска