Шавуот: основа веры и ответственности
К читателям газеты «Коммерсантъ»
Шавуот занимает особое место в еврейском календаре. Это второй из трех главных праздников, когда во времена Храма евреи совершали паломничество в Иерусалим, наряду с Песахом и Суккотом. Внешне он может казаться менее заметным: у него нет такой яркой бытовой символики, как у других праздников. Но именно в Шавуот произошло событие, без которого невозможно представить еврейский народ,— дарование Торы на горе Синай.
Президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода
У Шавуота много имен, и каждое раскрывает его суть. «Хага-Шавуот» — Праздник Недель. Слово связано с ивритским «шева» — семь и «шавуа» — неделя. Семь недель отделяют исход из Египта от Синайского откровения. Это путь от физической свободы к духовной зрелости. Освобождение от рабства было началом, но у Синая народ Израиля получил смысл своей свободы — понимание того, ради чего она дана и какую ответственность накладывает. Шавуот связан и со словом «швуа» — клятва. У горы Синай был заключен завет между Всевышним и народом Израиля. Народ сказал: «Наасе ве нишма» — «Будем исполнять и будем слушать». В этих словах выражено полное принятие Торы не как отвлеченного учения, а как пути жизни.
Но была и вторая клятва — обещание Творца быть с народом Израиля в вечном союзе. Еще одно название праздника — «Йом матан Тора», День дарования Торы. Речь идет не только о Письменной, но и об Устной Торе, без которой невозможно понять и сохранить еврейскую традицию. Важно, что праздник называется днем дарования, а не получения Торы. Дарование произошло однажды, но принятие продолжается в каждом поколении. Тору невозможно сохранить только как память о прошлом или часть культурного наследия. Она остается живой, когда становится частью повседневной жизни. Тора стала основой еврейской веры и еврейского существования. Это не только священный текст и не только собрание заповедей. Само слово «Тора» связано со словом «ораа» — указание, наставление. Тора формирует взгляд человека на мир: учит справедливости, милосердию, уважению к ближнему, верности семье, общине и своему народу. Она помогает отличать добро от зла и сохранять нравственный ориентир там, где знания, сила и возможности сами по себе не дают ответа на вопрос о смысле.
У Шавуота есть и другие имена. «Хаг а-Кацир» — праздник жатвы, «Йом а-Бикурим» — день первых плодов, которые приносили в Храм с благодарностью. Эти названия напоминают, что Тора не отрывает человека от земли и реальной жизни. Напротив, она должна проявляться в труде, благодарности, отношении к людям, семье, общине и Земле Израиля. Шавуот называют также «Ацерет» — завершение. В этом смысле он собирает и завершает путь, начавшийся в Песах. Свобода, полученная при исходе из Египта, раскрывает свой смысл только у Синая. Без Торы свобода может остаться внешним состоянием. С Торой она становится ответственностью, служением и духовным выбором. Важно, что Тора была дана не одному человеку и не узкому кругу избранных. У Синая стоял весь народ. Мудрецы говорят, что в тот момент евреи были «как один человек с единым сердцем». Именно это единство стало условием дарования Торы. Этот урок особенно важен сегодня. Еврейский народ живет в разных странах, говорит на разных языках, отличается обычаями, взглядами и уровнем соблюдения традиции. Но Тора напоминает нам об общей основе. Единство не требует одинаковости. Оно начинается с понимания общей судьбы, взаимной ответственности и связи с заветом, заключенным у горы Синай. Шавуот напоминает: вера не может оставаться только словами. Она проявляется в честности, милосердии, уважении к ближнему, заботе о слабых, воспитании детей и сохранении традиции.
Сегодня, когда мир сталкивается с разобщенностью и потерей нравственных ориентиров, этот урок звучит особенно ясно: свобода невозможна без ответственности, сила — без нравственности, а будущее — без памяти и верности завету. В этом и заключается актуальность Шавуота: дарование Торы продолжается там, где человек, семья и община сохраняют верность заповедям и передают ее следующим поколениям. Поздравляю еврейские общины России с праздником Шавуот! Пусть свет Торы укрепляет наши семьи и общины, приносит радость, духовные силы, единство и благословение. Пусть верность Торе и традиции помогает нам сохранять связь поколений, поддерживать друг друга и достойно строить настоящее и будущее.