Зарубежные СМИ: Сможет ли Сенат ограничить полномочия Дональда Трампа?

Сенат США проголосовал за ограничение военных полномочий Дональда Трампа. Если закон вступит в силу, американские президент будет обязан согласовывать с Конгрессом любые дальнейшие боевые действия в Иране. Инициативу поддержали 50 сенаторов, против выступили 47. Семь предыдущих попыток принять документ были безуспешными. На этом фоне вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал журналистам, что Вашингтон и Тегеран обсуждали передачу иранского обогащенного урана в Россию. Попытки сенаторов формально ограничить полномочия президента также вряд ли увенчаются успехом, пишут зарубежные СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Lee / Reuters Фото: Eric Lee / Reuters

Голосование по ограничению военных полномочий Трампа стало настоящим прорывом для конгрессменов. Но этому законопроекту еще предстоит преодолеть значительные препятствия, прежде чем Трамп будет обязан прекратить операцию в Иране. Во-первых, голосование было процедурным — сама резолюция еще не принята. Во-вторых, в зале присутствовали далеко не все сенаторы. Поскольку перевес голосов «за» незначительный, есть риск, что в следующий раз документ не одобрят. Но даже если всё пройдет гладко, в итоге законопроект попадет на стол к Трампу. А он с большой вероятностью наложит вето, пишет Reuters.

При этом The Washington Post напоминает, что американский президент недавно обошел другие юридические ограничения. Так, 1 мая он был обязан вывести войска из-за рубежа. По закону, боевые действия за границей без одобрения Конгресса могут продолжаться только в течение двух месяцев. Но Трамп заявил, что конфликт на Ближнем Востоке уже закончился. Хотя США по-прежнему блокируют доступ к иранским портам в Ормузском проливе. The Washington Post также указывает, что в январе Сенат проголосовал за принятие резолюции, которая запретила бы президенту наносить удары по Венесуэле. Но спустя несколько дней документ был отклонен, потому что глава Белого дома «надавил на двух республиканцев, которые выступали за такое ограничение».

Голосование по операции в Иране состоялось после того, как Трамп 18 мая объявил, что США пока не будут бомбить Исламскую республику. Причиной стала просьба американских союзников в Персидском заливе, в частности Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Один из демократов при этом сказал, что сейчас «самое время для обсуждения, прежде чем мы снова начнем войну», передает телеканал CBS.

5 мая госсекретарь Марко Рубио заявил, что в Белом доме считают любые попытки ограничить военные полномочия Трампа неконституционными. При этом он отметил, что администрация президента готова частично согласовывать свои решения с Конгрессом — для поддержки конструктивных отношений.