Скончался чемпион СССР по боксу и тренер из Копейска Петр Галкин

Уроженец Копейска, чемпион СССР по боксу 1980 года, тренер Петр Галкин умер на 68-м году жизни после болезни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Петр Галкин родился в 1958 году в Копейске. С 1977-го по 1986-й являлся членом сборной СССР по боксу. Стал чемпионом СССР в 1980 году, в 1983-м — чемпионом Европы. За карьеру провел около 400 боев. В 1990 году Петр Галкин возглавил кафедру методики и теории бокса УралГУФКа, работал профессором и советником главы Копейска по вопросам развития физкультуры и спорта.

