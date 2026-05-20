Двух подростков на Алтае арестовали после поджога релейного шкафа

В Алтайском крае возбудили уголовное дело о покушении на диверсию после поджога релейного шкафа на железной дороге. Подозреваемыми стали двое несовершеннолетних, их отправили под арест. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, юноши выполняли задание куратора, связавшегося с ними в интернете. 16 мая они подожгли релейный шкаф у станции Бийск. Возгорание потушили сотрудники транспортной организации, происшествие не повлияло на расписание поездов.

Подростков задержали сотрудники ФСБ и МВД. СКР устанавливает заказчиков преступления.

