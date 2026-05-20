Большинство опрошенных ВЦИОМом россиян смотрят длинные ролики в «VK Видео»

61% опрошенных ВЦИОМом россиян используют «VK (MOEX: VKCO) Видео» для просмотра длинных роликов. На втором месте — Rutube (49%), на третьем — YouTube (44%).

YouTube доминирует по оттоку аудитории. 43% участников опроса перестали пользоваться видеохостингом. Отток аудитории «VK Видео», Rutube, «Дзена» и «Одноклассников» составляет 13-20%.

39% респондентов смотрят ТВ-контент в интернете — в записи или прямой трансляции. Мнения опрошенных по поводу перспектив телевидения разделились поровну: 45% допускают, что видеосервисы заменят традиционное ТВ, 44% с этим не согласны.

Опрос проводился онлайн с 17 по 21 апреля. В нем приняли участие 2 тыс. россиян в возрасте от 14 лет.