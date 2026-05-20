Осужденную за махинации депутата горсовета Омска Инну Жицкую лишили мандата

Горсовет Омска принял решение о досрочном лишении мандата депутата Инны Жицкой (новая фамилия депутата Гомолко.— «Ъ-Сибирь»). Решение вступит в силу с 21 мая, пишет ТАСС. Накануне ее также исключили из состава фракции «Единой России» в горсовете.

В начале мая этого года Омский облсуд ужесточил наказание Инне Гомолко по делу о хищении бюджетных средств. Три с половиной года лишения свободы условно ей заменили аналогичным реальным сроком и взяли под стражу.

Согласно версии следствия, в 2021 году депутат Дарья Бикмаева, представлявшая в омском парламенте партию «Коммунисты России», фиктивно оформила своим помощником жителя Омска Евгения Толстопятова.

При этом никаких обязанностей он не выполнял. Инну Гомолко следствие считает организатором преступной схемы. В ее распоряжении, установили правоохранители, находилась зарплатная карта фиктивного помощника.

С октября 2021-го по декабрь 2023 года Толстопятов получил зарплату и премиальные выплаты в размере более 1,8 млн руб.

