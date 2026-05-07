Депутату горсовета Омска Инне Жицкой заменили условный срок на реальный

Омский областной суд ужесточил наказание депутату горсовета Инне Жицкой (Гомолко) по делу о хищении бюджетных средств. Три с половиной года условно ей заменили аналогичным реальным сроком и взяли под стражу, рассказали в пресс-службе суда. Приговор двум другим фигурантам дела — экс-парламентарию Дарье Бикмаевой и ее помощнику Евгению Толстопятову — оставлен без изменений.

По материалам СКР, в 2021 году депутат Дарья Бикмаева, представлявшая в омском парламенте партию «Коммунисты России», фиктивно оформила своим помощником жителя Омска Евгения Толстопятова. Никаких обязанностей он не выполнял, однако бухгалтерия заксобрания ежемесячно перечисляла на его зарплатную карту жалование и премиальные. С октября 2021-го по декабрь 2023 года на нее было зачислено в общей сложности свыше 1,8 млн руб.

Главным фигурантом расследования стала депутат горсовета Омска из фракции «Единая Россия» Инна Гомолко, которую следствие считает организатором криминальной схемы. Своему школьному приятелю Евгению Толстопятову, которому был необходим трудовой стаж, она помогла устроиться помощником к депутату Дарье Бикмаевой, с матерью которой была дружна. В распоряжении Инны Гомолко, установили правоохранители, находилась зарплатная карта фиктивного помощника.

В феврале 2026 года по делу вынесли приговор. Подсудимые получили от 3 до 3,5 года условно и штрафы от 100 тыс. руб. до 150 тыс. руб. Также удовлетворен иск заксобрания о взыскании с осужденных солидарно в счет возмещения ущерба более 1,8 млн руб.

Илья Николаев