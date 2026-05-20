КСИР пригрозил США ударами за пределами Ближнего Востока

Иран пообещал наносить удары в «неожиданных местах» за пределами Ближневосточного региона, если США возобновят военную операцию. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.

«Хотя они [Израиль и США — “Ъ”] атаковали нас, используя ресурсы самых дорогих армий мира, мы еще не развернули все возможности Исламской революции против них <...> Если агрессия против Ирана возобновится, то война распространится за пределы региона, и наши сокрушительные удары в неожиданных местах приведут вас к полному разорению», — заявили в КСИР.

Ранее представители КСИР заявляли, что Иран может уничтожить все американские базы в южной части Персидского залива.

С 8 апреля между США и Ираном действует режим прекращения огня. 19 мая США должны были возобновить удары по Исламской Республике, однако отложили их по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Американский президент Дональд Трамп при этом подчеркивал, что в случае провала переговоров ВС США будут готовы в любой момент перейти к полномасштабной военной операции.