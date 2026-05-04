ПВЗ лидируют по спросу на готовый бизнес в Воронеже

В Воронеже по итогам первого квартала 2026 года лидером спроса на готовый бизнес (24% от общего объема) стали пункты выдачи заказов. По сравнению с январем–мартом 2025 года ПВЗ набрали 10% и сместили с первого места общепит. В прошлом году они занимали четвертую строчку. Это следует из результатов исследования «Авито», которые есть в распоряжении «Ъ-Черноземье».

Второе место по итогам первого квартала 2026 года занял общепит с результатом в 18% (-2% за год). Замыкает тройку лидеров IT-бизнес, сокративший показатель на 3% — до 15%.

«Мы видим перераспределение интереса в пользу более понятных и управляемых форматов. В первую очередь это ПВЗ и арендные бизнесы — модели с относительно предсказуемой экономикой и более низким порогом входа. В условиях неопределенности предприниматели чаще выбирают решения, где проще оценить окупаемость и быстрее выйти на стабильный денежный поток»,— считает директор бизнес-направления «Авито Бизнес 360» Александр Мирской.

В разрезе предложения ПВЗ занимают третью строчку с 11% от общего объема. На первом месте расположилась торговля (18%), на втором — общепит (17%). Аналитики при этом отмечают рост количества объявлений о продаже пунктов выдачи заказов на 74% к году.

Самое заметное снижение стоимости за первые три месяца года также продемонстрировали ПВЗ — на 11%, до 480 тыс. руб. Предприятия в сфере развлечений подешевели на 9% (до 1,1 млн руб.), IT-бизнесы — на 6% (до 64 тыс. руб.). Цены на готовый бизнес в сферах общепита (в среднем 88 тыс. руб.) и торговли (200 тыс. руб.) почти не изменились.

Алина Морозова