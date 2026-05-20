Два представительных мужчины

В Чехии разгорается громкий скандал. Президент страны Петр Павел и премьер Андрей Бабиш вступили в публичный спор о том, кто из них двоих будет нынешним летом представлять страну на саммите НАТО в Анкаре. С 2023 года на ежегодные натовские саммиты неизменно ездил глава государства. Однако вернувшийся в конце прошлого года в премьерское кресло Бабиш решил эту традицию поломать. В конституции Чехии разделение представительских полномочий между президентом и премьером прописано недостаточно четко.

Президент Чехии Петр Павел (справа) и премьер Андрей Бабиш (слева)

Фото: Eva Korinkova / Reuters Президент Чехии Петр Павел (справа) и премьер Андрей Бабиш (слева)

С того момента, как в 2023 году Петр Павел стал президентом Чехии (обойдя на миллион голосов Андрея Бабиша, тоже бывшего кандидатом в главы государства), именно он присутствовал на всех саммитах Североатлантического альянса, а также представлял Чехию на Генассамблее ООН. У предыдущего премьера — Павла Фиалы — никаких возражений на сей счет не было.

Зато они появились у Андрея Бабиша, вернувшегося в премьерское кресло под конец 2025 года и постоянно конфликтовавшего с Петром Павелом по самым разным вопросам — от внешней политики и демократических норм до давних споров о конфликте интересов, связанных с премьер-министром, являющимся одновременно и бизнесменом.

Не так давно премьер Андрей Бабиш решил, что представлять Чехию на саммите НАТО должен именно он.

Еще в марте премьер мотивировал необходимость своего присутствия на этом мероприятии тем, что его правительство планировало сократить основные расходы на оборону примерно до 1,8% ВВП в этом году вопреки целевому показателю НАТО в 2%, и потому он сам должен обосновать эту меру в личном общении с президентом США Дональдом Трампом. «Логично, что на саммит поедет (глава МИДа Петр.— “Ъ”) Мацинка и я, чтобы объяснить это президенту Трампу, а не президент, который критикует нас за это за рубежом»,— говорил тогда Андрей Бабиш.

В мае, однако, Минобороны решило добавить 20 млрд чешских крон (€822 млн) к оборонному бюджету Чехии, чтобы все-таки дотянуть до целевых показателей альянса. Так что нужда лично каяться перед Трампом и что-то ему пояснять вроде бы исчезла. В отличие от желания Андрея Бабиша поехать на саммит.

С точки зрения закона все выглядит неопределенно. С одной стороны, статья 63 чешской конституции наделяет президента полномочиями «представлять государство за рубежом», с другой — президентские решения, принимаемые в соответствии с этой статьей, требуют одобрения правительства. А значит, не факт, что без поддержки премьера Бабиша Петр Павел сможет войти в официальную делегацию.

Недавно президент заявил чешским СМИ, что его отсутствие на саммите НАТО станет «позорным», добавив, что мог бы участвовать в неформальной встрече глав государств в Анкаре, пока Бабиш занимается официальными делами.

И даже предложил оплатить расходы на свое участие в натовском саммите из собственного кармана. Одновременно Петр Павел намекнул, что может подать против премьера иск за блокирование его поездки на саммит. «Если правительство в июне примет решение, которое фактически исключит его из числа лиц, исполняющих свои конституционные обязанности, ему придется рассмотреть другие инструменты»,— заявил представитель чешского лидера изданию Politico, подразумевая подачу иска в Конституционный суд.

В лагере Андрея Бабиша тоже не сдаются. «Как это будет выглядеть? Мы все будем там одновременно?» — недоумевает премьер, отмечая, что присутствие обоих высокопоставленных политиков в одной локации как минимум противоречит протоколам безопасности.

Глава МИДа Петр Мацинка премьера поддержал, отметив, что «у кого-то (здесь подразумевался президент.— “Ъ”) в нашей стране есть доминирующее влияние на политику, на принятие решений, на исполнительную власть», а так быть по закону не должно.

Кто поедет от Чехии на саммит НАТО, решится в течение июня. «До тех пор этот вопрос рассматриваться не будет»,— заявил представитель Андрея Бабиша изданию Politico.

Согласно опросу чешской компании NMS, обнародованному 13 мая, большинство — 57% чехов — хотели бы видеть на этом международном мероприятии своего премьера. 47% не возражают против участия в саммите НАТО и Петра Павла.

В руководстве самого НАТО в ссору двух чешских политиков не вмешиваются. Как заявил представитель альянса в ответ на соответствующий вопрос, страны-члены должны самостоятельно решать, кто именно будет представлять государство на мероприятиях.

Наталия Портякова