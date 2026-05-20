Красноярский депутат снялся с праймериз в пользу первого вице-губернатора

Депутат законодательного собрания Красноярского края, бывший заместитель председателя регионального правительства Юрий Захаринский снял свою кандидатуру с предварительного голосования «Единой России» перед новыми выборами краевого парламента. Сообщение об этом политик опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее господин Захаринский подавал заявление на участие в праймериз по отбору партийного кандидата от Енисейского одномандатного округа. «С учетом выдвижения Сергея Александровича Пономаренко Енисейский округ получает сильное политическое представительство и дополнительные возможности для развития. Поэтому считаю правильным снять свою кандидатуру с предварительного голосования»,— пояснил он.

Красноярским вице-премьером господин Захаринский работал в 2014—2018 годах. В состав заксобрания избирался несколько раз.

Как писал «Ъ-Сибирь», в последний день подачи заявлений на участие в праймериз стало известно о том, что этой возможностью воспользовался первый вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко. Он также намерен стать депутатом от Енисейского округа.

Валерий Лавский