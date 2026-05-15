Первый вице-губернатор Красноярского края решил стать депутатом заксобрания

Первый вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко решил сменить пост в исполнительной власти на работу в законодательной. Он зарегистрировался для участия в предварительном голосовании «Единой России» перед выборами в законодательное собрание региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Пономаренко

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Сергей Пономаренко

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Господин Пономаренко намерен стать депутатом от Енисейского одномандатного округа №20, расположенного в центральной части края. Его анкета в базе данных праймериз появилась в последний день подачи заявлений — 14 мая.

«За 29 лет работы в органах государственной и муниципальной власти, в том числе 19 лет на уровне руководства регионом, я накопил опыт, который может быть полезен не только в исполнительной, но и в законодательной власти»,— объяснил он свое решение.

В правительстве региона Сергей Пономаренко работает с 2002 года. Вице-губернатором впервые был назначен в 2007 году, когда край возглавлял Александр Хлопонин. Затем занимал руководящие посты при губернаторах Льве Кузнецове, Викторе Толоконском, Александре Уссе и Михаиле Котюкове.

Выборы в красноярское заксобрание (52 мандата) пройдут одновременно с выборами в Госдуму РФ в сентябре этого года. 22 депутата будут избраны в одномандатных округах, четверо — в двухмандатных, еще 26 — по партийным спискам.

Валерий Лавский