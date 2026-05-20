Росприроднадзор отклонил проект рекультивации свалки в Лукоянове

Проект рекультивации свалки, расположенной севернее выезда из города Лукоянова в Нижегородской области, не прошел экологическую экспертизу. Отрицательное заключение выдало Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора, указано на сайте ведомства.

По данным сайта госзакупок, проект по заказу администрации Лукояновского округа готовило АО «Оборонэлектронпроект» из Ставрополя за 4,3 млн руб. Контракт заключили в октябре 2023 года.

Свалка отходов находится около Лукоянова с 1972 года, в 2010 году ее официальную эксплуатацию прекратили по решению суда.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее отрицательное заключение экологической экспертизы выдали на проект рекультивации свалки под Арзамасом.

Галина Шамберина