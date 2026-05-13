Росприроднадзор отклонил проект рекультивации свалки в Арзамасе

Проект рекультивации свалки в лесу на территории городского округа Арзамас Нижегородской области не прошел экологическую экспертизу. Ее проводило Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора, указано на сайте ведомства.

Свалка твердых бытовых отходов находится на территории квартала №14 Кирилловского участкового лесничества — в 2 км от села Саблуково. Проект ее ликвидации готовило ГБУ «Экология региона».

По данным с сайта госзакупок, стоимость проектно-изыскательских работ составила почти 10 млн руб., контракт заключили в конце 2024 года.

Свалку эксплуатировали с 1988 по 2017 год, ее ориентировочная площадь — 8,3 га, высота — 10 м, объем отходов — 747 тыс. куб. м.

