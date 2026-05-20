Два промышленных объекта загорелись из-за атаки БПЛА в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области сбили 30 беспилотников ночью и утром 20 мая, сообщил губернатор Глеб Никитин. Обломки повредили два промышленных объекта в Кстовском районе Нижнего Новгорода, они загорелись.

По предварительным данным, пострадавших нет. Идет локализация возгорания и ликвидация последствий инцидента. Беспилотная опасность сохраняется, силы ПВО продолжают работу, добавил губернатор.

Как писал «Ъ-Приволжье», школы Кстовского района сегодня перевели на дистанционный режим.

Галина Шамберина