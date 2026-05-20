Предприниматели Юга опробовали ИИ-инструменты для бизнес-процессов

Более 250 представителей бизнеса приняли участие в цифровых акселераторах, посвященных внедрению технологий генеративного искусственного интеллекта в рабочие процессы компаний. Практические сессии прошли в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе и на федеральной территории «Сириус» в Сочи.



Участниками мероприятий стали представители крупного и среднего бизнеса южных регионов. По данным организаторов, в акселераторах приняли участие сотрудники и руководители 150 компаний.

Программа была ориентирована на практическое применение цифровых решений. В ходе деловых сессий участники знакомились с инструментами на базе искусственного интеллекта и тестировали их использование для решения прикладных задач.

Как сообщила директор управления по ИИ-трансформации и технологическому развитию клиентов Юго-Западного банка Сбербанка Виктория Гаркина, в этом году основной акцент был сделан на практической работе с цифровыми сервисами и сценариями их применения в бизнесе.

По ее словам, участники создавали ИИ-агентов для решения задач в сфере документооборота, кадровой работы, юридического сопровождения и логистики.

В рамках акселераторов предприниматели и топ-менеджеры работали с корпоративной платформой для создания и управления ИИ-агентами «ГигаЧат Бизнес». Одной из частей программы стала настройка баз знаний и моделирование работы цифровых помощников для различных бизнес-процессов.

Организаторы отмечают, что по итогам первого этапа был сформирован список проектов, которые продолжат участие в программе цифровой трансформации. В течение ближайших месяцев команды планируют тестировать и внедрять цифровые решения в своих компаниях.

Финальная встреча участников акселератора запланирована на конец лета — начало осени 2026 года. На ней предполагается представить результаты внедрения цифровых инструментов в компаниях южных регионов.