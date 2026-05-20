Жалоба нижегородской фирмы заблокировала закупку автобусов в Белгород

Определение поставщика семи автобусов большого класса для казенного учреждения «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» приостановили после жалобы нижегородского ООО «Глобалавто». Начальная цена контракта на поставку транспорта составляет 124,6 млн руб. Региональное УФАС приняло жалобу к рассмотрению 19 мая. Рассмотрена она будет 22 мая. Информация появилась в ЕИС «Закупки».

«Глобалавто» считает, что в документах закупки в совокупности установлены такие требования и технические параметры подвижного состава, под которые подходят исключительно автобусы НефАЗ-5299-30-57 производителя ПАО КамАЗ. Фирма назвала это «ограничением конкуренции и количества участников проводимой закупки».

По данным Rusprofile, ООО «Глобалавто» зарегистрировали в городе Павлово Нижегородской области в мае 2013 года. Фирма работает в сфере оптовой торговли автотранспортными средствами. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. С момента основания компанией руководит Дмитрий Мастаев, который также владеет 40% долей, остальные 60% принадлежат Наталье Мартемьяновой. За все время с фирмой заключили более 320 контрактов на общую сумму около 8,7 млрд руб. Выручка ООО «Глобалавто» за 2025 год составила 6,13 млрд руб., что на 4,8% больше, чем в 2024-м (5,85 млрд), и почти вдвое превышает уровень 2023-го (3,21 млрд). При этом чистая прибыль предприятия снизилась на 12% — с 217 до 191 млн руб.

Отмечается также, что «Глобалавто» подало запрос разъяснений и предложило заказчику внести небольшие изменения в ряд параметров в сторону расширения диапазона допустимой длины и высоты кузова, а также колесной базы. Однако заказчик отказал, сославшись на то, что подобные изменения не являются улучшением качества товара, но «могут привести к ухудшению маневренности» и «невозможности использования автобусов на существующих маршрутах».

Как сообщал «Ъ-Черноземье», будущий подрядчик должен сам доставить автобусы с газовыми двигателями на территорию АТП в поселке Северный до 28 декабря 2026 года. Необходимо, чтобы транспорт был оборудован кондиционерами и спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС/GPS. Поставку автобусов оплатят из средств областного бюджета.

Денис Данилов