Юг собирает пробки

Планировать летний отпуск на юг России становится все тяжелее. Билеты на поезда практически раскуплены. Причем туристы массово оформляют поездки сами, пытаясь сберечь бюджет, говорят собеседники “Ъ FM”. В 2026 году положение не спасает и авиасообщение — все из-за регулярных переносов и отмен рейсов.

Новости о проблемах с авиаперелетами и рост цен на летний отдых не повлияли на спрос на поездки внутри страны. Но они отразились на выборе маршрута. Билетов на летние поезда южного направления уже практически нет, особенно в Сочи, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Также в целях экономии граждане стали реже обращаться к турфирмам и планируют поездки самостоятельно. Спрос на классические пакетные туры упал на 10-15%. Многие этим летом отправятся на Юг России на своих машинах, рассказала коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах:

«С учетом того, что количество "ковров" повышается, востребованность железной дороги растет. Есть регионы, такие как Анапа и Крым, где аэропорты на данном этапе закрыты. В этом году добавилось желание тех, кто раньше предпочитал самолеты, добираться наземным транспортом. Единственный способ остается — автомобиль. Количество автопутешественников в направлении Краснодарского края и Крыма последние три года постоянно увеличивается. Люди делают из дороги отдельное путешествие с остановками в промежуточных городах, посещением достопримечательностей. Ростов-на-Дону получил приток туристов как раз благодаря транзитным путешественникам».

На первую половину июля выкуплено уже около 95% билетов на все поезда из Москвы в Сочи. Высокий спрос обусловлен дефицитом мощностей на железной дороге, а не проблемами с авиаперелетами, уверен генеральный директор турфирмы «Дельфин» и вице-президент АТОР Сергей Ромашкин:

«Пропускная способность дороги на юг — в Краснодарский край и Крым через Ростов и Краснодар — достигла предела. Те поезда, что есть, раскупаются каждый год. Может быть, появятся какие-то дополнительные составы летом. Но это не связано с особенностями авиасообщения в 2026 году и возможной пересадкой туристов с самолета на железную дорогу — их действительно не хватает. Сначала выкупаются быстрые поезда, которые идут чуть больше суток, потом те, которые идут 30 часов. Постепенно раскупаются и медленные маршруты, хотя туристы их не очень любят. Продажи открываются за 90 дней, вторая половина августа еще будет доступна для покупки».

Свои услуги предлагают и сервисы такси. Путь из Москвы до Сочи, например, занимает 20-22 часа. Цена зависит от класса машины: эконом, комфорт, бизнес, а также минивэны. Минимальная стоимость — 54 тыс. руб., максимальная — 113 тыс. руб. Отдельно оплачиваются платные дороги. И такая услуга пользуется спросом, рассказала сотрудница междугороднего такси «Автокурсор»:

«Люди спрашивают о поездках заранее. Некоторые покупают путевки, интересуются, как добраться. Летом больше людей узнают, чем весной. Если говорить именно про Сочи, тут клиентами выступают обычные люди, семьи с детьми. Компании заказывают поездки очень редко, в основном они пользуются своими машинами».

Цены на самый бюджетный железнодорожный вариант до Сочи в плацкарте стартуют от 5,5 тыс. руб. Верхний порог — 17 тыс. руб. за место. В августе билеты на поезда дороже примерно на 20%. Но их еще можно купить.

Александр Мезенцев, Ангелина Зотина