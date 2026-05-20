«Мера, призванная разрушить то, что осталось от “железного занавеса”»

20 мая 1991 года в Советском Союзе был принят закон со скучным названием «О порядке выезда из Союза Советских Социалистических Республик и въезда в Союз Советских Социалистических Республик». Закон впервые в истории СССР позволял гражданам свободу выезда за рубеж. О том, как это эпохальное событие освещала мировая пресса,— в подборке “Ъ”.

UPI (Нью-Йорк, США) Советский законопроект об эмиграции принят Закон, принятый в понедельник, призван привести Советский Союз в соответствие с международными стандартами прав человека, касающимися свободы передвижения. Администрация Буша потребовала реформирования эмиграционных правил в качестве условия для улучшения торгово-экономических отношений... Требование о получении выездных виз, которое десятилетиями использовалось коммунистами для жесткого контроля за тем, кто может покинуть страну, в новом законе отменено. Его заменила обычная система заявлений на получение паспорта... На практике многие ограничения на возможность советских граждан выезжать (за рубеж.— “Ъ”) уже были ослаблены, с тех пор как Горбачев начал свои реформы в 1985 году. Главным препятствием для желающих выехать сейчас является получение твердой валюты, необходимой для поездки, и визы на въезд в другую страну, а не получение требуемой для выезда из Советского Союза визы.

Financial Times (Лондон, Великобритания) Советские ограничения на выезд из страны сняты: исторический закон принят после двух лет обсуждений в парламенте То, что должно было стать важной вехой в сфере прав человека, было омрачено решением отложить вступление закона в силу до 1993 года... Принятие закона совпало с активными усилиями СССР по получению значительной западной финансовой помощи для проведения подлинных рыночных реформ... Даже при либерализации советского законодательства в сфере поездок гражданам СССР придется преодолевать новые жесткие визовые требования западных стран, а также длинные внутренние очереди на билеты на поезд или самолет.

The Los Angeles Times (Лос-Анджелес, США) Советы приняли закон об эмиграции, который предоставляет практически всем гражданам право свободно выезжать за границу. Ожидается, что это приведет в конечном итоге к отмене торговых и тарифных санкций. Эта мера, призванная разрушить то, что осталось от «железного занавеса», с 1989 года сталкивалась с проблемами ее реализации — в основном из-за опасений правительства по поводу неконтролируемого оттока эмигрантов и потенциальных рабочих мигрантов... Однако сторонники закона приветствовали его принятие как важный шаг превращения Советского Союза из тоталитарного государства в открытое общество.

Der Spiegel (Гамбург, Германия) Покупай все Миллионы советских граждан надеются найти временную работу на Западе... Хотя советский парламент только что принял долгожданный закон о выезде за границу, есть разочаровывающие нюансы. Новый закон вступит в силу не раньше 1 января 1993 года. По имеющимся данным, не хватает транспорта, бланков заявлений, паспортов и таможенных постов с персоналом... Никто не знает, будут ли через 18 месяцев 2 млн человек или даже 20 млн человек паковать чемоданы... Ясно одно: пока Горбачев пытается привлечь в страну миллиарды иностранной валюты, миллионы его граждан хотели бы наслаждаться своим благосостоянием там, откуда, как предполагается, должны поступить все эти деньги.

The New York Times (Нью-Йорк, США) Советы приняли закон, разрешающий миграцию и выезд за границу Новый закон, как ожидается, вызовет беспокойство в западных странах, боящихся массового исхода жителей СССР всех этнических и религиозных групп... Сторонники законопроекта говорят, что его принятие имеет решающее значение для разрушения многовековой изоляции и изменения менталитета, который рассматривает внешний мир как нечто априори угрожающее... Даже без существования закона о свободе передвижения количество поездок и эмиграции из СССР резко выросло в эпоху Горбачева... Новый закон закрепляет эти тенденции в виде правовых гарантий.

Подготовил Николай Зубов