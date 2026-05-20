Курганца осудили за незаконную вырубку леса на 48 млн рублей

Кетовский районный суд признал виновным местного жителя в попытке вырубки лесных насаждений и их вырубке на 48 млн руб. (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 260, ч. 3 ст. 260 УК РФ). Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в 2020-2022 годах местный житель действовал в составе организованной группы. Он 12 раз вырубал деревья и еще пять раз готовился к преступлению на территории Кетовского и Белозерского муниципальных округов. Ущерб от действий сообщников составил более 48 млн руб.

Виталина Ярховска