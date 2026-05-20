Бизнесмен из Ижевска оспорил приговор по делу о хищении у концерна «Калашников»

Верховный суд Удмуртии отменил приговор замдиректора ижевской компании «Дедал» Дмитрию Берестову, признанному виновным в хищении 5,3 млн руб. у оборонного концерна «Калашников» при строительстве юношеского технопарка предприятия. Об этом стало известно после сторис его супруги Юлии Берестовой в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

Как узнал «Ъ-Удмуртия», это решение Верховный суд Удмуртии принял еще 12 февраля. Из апелляционного определения следует, что обвинительное заключение составлено с нарушениями требований уголовно-процессуального закона. В частности, в материалах дела отсутствовали сведения о стоимости товарно-материальных ценностей (ТМЦ), в том числе с учетом недостоверных сведений в документах бухучета.

Напомним, 10 декабря Ленинский райсуд Ижевска признал Дмитрия Берестова виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК). Обвинение считает, что фигурант в 2019-2020 годах предоставил недостоверные сведения о стоимости ТМЦ, тем самым похитив денежные средства концерна. Вину господин Берестов не признал. Судебная инстанция назначила ему три года лишения свободы условно.

Супруга обвиняемого рассказала, что материалы дела вернули в прокуратуру Удмуртии. По данным «Ъ-Удмуртия», вместе с тем в Шестой кассационный суд общей юрисдикции направлено три жалобы по этому уголовному делу, их содержание неизвестно. По словам Юлии Берестовой, после сдачи объекта возникли трудности с оплатой работ со стороны «Калашникова», после чего было возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, фирма «Дедал» занималась строительством академии «Калашников» и благоустройством ее территории. Юношеский технопарк концерна для школьников 8-10 классов был открыт в сентябре 2019 года. В частности, подростки изучают робототехнику, машиностроение и современные космические технологии.