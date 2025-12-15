В Ижевске осужден замдиректора компании за мошенничество с концерном «Калашников»

Ленинский райсуд Ижевска признал 41-летнего заместителя директора ООО «Дедал» Дмитрия Берестова виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Суд установил, что с 1 июня 2019 года по 25 октября 2020 года Дмитрий Берестов обманным путем похитил у концерна «Калашников» денежные средства на сумму 5,3 млн руб., предоставив недостоверные сведения о стоимости товарно-материальных ценностей.

Несмотря на то что подсудимый не признал свою вину, суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Мера пресечения в виде запрета определенных действий осужденному до вступления приговора в законную силу изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Анастасия Лопатина